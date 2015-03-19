Стецю передали телеканал Арбузова: на базе БТБ создадут канал иновещания Ukraine Tomorrow

Кабмин в среду принял решение о передаче телеканала БТБ от Нацбанка Министерству информационной политики для создания канала иновещания Ukraine Tomorrow.

Об этом на брифинге заявил министр информационной политики Юрий Стець, передает Украинская правда.

"Вчера состоялось заседание правительства, на котором нам, наконец, передали от НБУ в управление телеканал БТБ", - заявил он.

Стець уточнил, что кроме БТБ к созданию иновещания будет привлечен также телеканал УТР.

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Кроме того, по его словам, при Мининформполитики был создан экспертный совет, в который, среди прочих вошли руководитель Первого национального Зураб Аласания, депутат Виктория Сюмар и телеведущий Андрей Куликов.

Министр добавил, что канал будет вещать на английском, украинском и русском, а также содержать передачи на крымскотатарском языке.

Как известно, канал БТБ был создан бывшим главой Нацбанка Сергеем Арбузовым. Нынешний руководитель ведомства Валерия Гонтарева ранее заявляла о намерении избавиться от канала.