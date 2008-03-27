Пощечина Бушу: Германия планирует заблокировать предоставление Украине ПДЧ

Германия и ряд других западноевропейских стран на саммите НАТО в Бухаресте планируют заблокировать предоставление Грузии и Украине плана действий по приобретению членства в Альянсе. Об этом в четверг сообщает авторитетное немецкое издание Finanсial Times Deutschland со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах. Такая позиция Германии, отмечает издание, станет дипломатической пощечиной для президента США Джорджа Буша, который в недавнем телефонном разговоре пытался убедить канцлера Ангелу Меркель поддержать Украину и Грузию на пути к НАТО. «Довольно многие европейские члены Альянса не имеют никакого желания делать такую услугу Джорджу Бушу, который вскоре оставит свою должность. Они скорее предпочтут переждать: если преемник Буша в Белом доме будет занимать такую же позицию, то Берлин и Париж смогут выгодно обменять этот вопрос на что-то важное для себя», - анализирует Finanсial Times Deutschland. По мнению издания, европейские дипломаты также не хотят раздражать Москву, которая выступает против присоединения Украины и Грузии к НАТО. Среди европейских скептиков в этом вопросе, кроме Германии, также называют Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Бельгию, Португалию и Люксембург.

Немецкая волна