Сын Пашинского отказался рассказать, как он попал в "Укроборонпром" и служил ли он в зоне АТО (видео)

Как отмечается в сюжете "Слідство.інфо", "Укроборонпром" начал набор сотрудников на руководящие должности предприятий с требованием профильного образования и соответствующим опытом работы.

По данным журналистов, у сына нардепа нет ни того, ни другого: Антон Пашинский работал в компании Avangardco IPL, которая занимается яйцами и яичной продукции.

Стоит отметить, что от прямого ответа на вопрос журналистов, откуда он узнал о вакансии, Пашинский уклонился: "Я не буду вам этого говорить, так как эта сфера не предусматривает разглашения информации".

Читайте такжеСМИ: Вице-мэром Славянска стал 22-летний любитель швейцарских часов и люксовых авто

Несмотря на это, согласно сюжету, перед коллегами Пашинский-младший не скрывает, что трудоустройству в "Спецтехноэкспорт" обязан своему отцу-нардепу.

В свою очередь народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что Пашинский-младший заслуживает на должность в "маленьком" предприятии, так как был в зоне боевых действий, однако эта информация не нашла своего подтверждения ни в словах самого Пашинского-младшего, ни в словах его отца: нардеп Пашинский, как и его сын, отказались отвечать на прямой вопрос журналистов "Был ли Антон Пашинский в зоне АТО".

Как сообщал УНИАН, сын нардепа Пашинского возглавил второй департамент государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" государственного концерна "Укроборонпром", которое ведет, в частности, военные контракты Украины с Северным Суданом на десятки миллионов долларов.

Народный депутат Сергей Пашинский возглавляет комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, а также наблюдательный совет ГК "Укроборонпром".

"Спецтехноэкспорт" – торговый агент в структуре ГК "Укроборонпром", который продает украинскую технику на экспорт и закупает за рубежом недостающие в Украине образцы. Значимость и объем контрактов "Спецтехноэкспорта" выросли пропорционально возросшим военным потребностям Украины.