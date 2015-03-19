Гройсман открыл вечернее заседание Рады

Верховная Рада Украины решила первым вопросом на вечернем заседании рассмотреть проект Закона "О внесении изменений в закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно выплаты дивидендов акционерным обществом) (регистрационный №2273), которым предусматривается снижение кворума для проведения собраний акционерных обществ.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 народных депутатов из 316, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как известно, этот законопроект сегодня был последним в повестке дня работы ВР.

Как отметила на заседании парламента первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова, данным законопроектом предлагается ввести снижение кворума для всех акционерных обществ, в том числе обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и в котором государство является владельцем 50 и более процентов акций обществ.

По ее словам, эта норма должна быть введена не с 1 января 2016 года, а уже сразу после принятия и вступления в силу данного закона.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений к закону Украины “О воинской повинности и военную службу” относительно службы в военном резерве в особый период (№2377).