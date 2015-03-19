Гройсман открыл вечернее заседание Рады
Спикер украинского парламента Владимир Гройсман открыл вечернее заседание Верховной Рады Украины.
Верховная Рада Украины решила первым вопросом на вечернем заседании рассмотреть проект Закона "О внесении изменений в закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно выплаты дивидендов акционерным обществом) (регистрационный №2273), которым предусматривается снижение кворума для проведения собраний акционерных обществ.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 народных депутатов из 316, зарегистрированных в сессионном зале.
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Как известно, этот законопроект сегодня был последним в повестке дня работы ВР.
Как отметила на заседании парламента первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова, данным законопроектом предлагается ввести снижение кворума для всех акционерных обществ, в том числе обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и в котором государство является владельцем 50 и более процентов акций обществ.
По ее словам, эта норма должна быть введена не с 1 января 2016 года, а уже сразу после принятия и вступления в силу данного закона.
Напомним, ранее сегодня Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений к закону Украины “О воинской повинности и военную службу” относительно службы в военном резерве в особый период (№2377).