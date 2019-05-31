Зеленский обсудит с Джемилевым кандидатуры уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа

Джемилев отметил, что Меджлис определит, кого рекомендовать.

Лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев заявил, что обсудит с президентом Владимиром Зеленским кандидатуру уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа. Читайте такжеЗеленский изменил состав СНБО (список)

Об этом сообщает QHA media. «У нас планируется встреча с Зеленским, но дата еще не определена. После этой встречи мы будем определяться, кого рекомендовать на уполномоченного», — сказал он.

Джемилев отметил, что Меджлис определит, кого рекомендовать.

«Я бы хотел, чтобы назначали кого-то более молодого, потому что мы уже старые, как мамонты», — сказал Джемилев.