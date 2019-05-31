Франция заявила о готовности поддержать инициативы Зеленского насчет мира на Донбассе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отмечает настроенность Зеленского прекратить войну на Донбассе.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркивает, что его страна готова поддержать инициативы президента Украины Владимира Зеленского с целью установления мира на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Франции сказал журналистам после двусторонней встречи с Зеленским.

"Хочу поделиться впечатлениями о настроенности и решимости со стороны нового украинского президента на то, чтобы усилить свою страну, придать ей новых сил и одновременно приблизить мир", - заявил Ле Дриан.

Также он отметил настрой президента Украины, чтобы "положить конец войне и вернуть мир в те регионы, которых сейчас касается конфликт".

"По этому поводу Франция в очередной раз заверила в своей готовности поддерживать реализацию любых инициатив, которые будут исходить от украинского руководства в реализации этой цели", - подчеркнул он.