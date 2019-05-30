"Очень полезно и содержательно": глава МИД Франции поделился впечатлениями от встречи с Зеленским

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что доволен встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Франции сказал в Киеве после совместной с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом встречи с президентом Украины.

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В частности, французский министр отметил, что вместе со своим немецким коллегой провели встречу с Зеленским, чтобы передать главе Украинского государства поздравления в связи с его избранием на должность президента, а также "вдохновить его на осуществление высокой миссии".

"И заверить его в нашей поддержке в выполнении тех больших задач, которые возложены на плечи", - добавил ле Дриан.

Он отметил, что на встрече обсуждалась поддержка усилий Зеленского в контексте реализации реформ, в которых нуждается Украина, но также поддержка намерения президента Украины достичь мира на Донбассе.

Ле Дриан напомнил, что Франция и Германия являются посредниками в «нормандском» переговорном процессе и способствуют переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"По итогам встреч и обмена мнениями, которые мы имели, мы можем сказать, что общение с президентом было чрезвычайно полезным и содержательным. И позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий", - подчеркнул Ле Дриан.