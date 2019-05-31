"Хоть гантели не украли": Зеленский показал фото спортзала на Банковой и потроллил Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографию спортзала в Администрации президента.
Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook. "На Банковой. Хоть гантели не украли", - написал глава государства, очевидно, намекая на ситуационную комнату в АП, откуда исчезли мониторы и серверы.
Кроме него, на фото также присутствует глава Администрации президента Андрей Богдан.
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Как сообщал УНИАН, 28 мая новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и сeрвeр, на которых хранилась информация.
Об этом Данилюк сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал видео, на котором видно, что на местах, где раньше были мониторы и серверы, ничего не осталось.
Демонстрируя состояние ситуативной комнаты, он отметил, что еще месяц назад она выглядела иначе: «На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Все было снято во время смены власти. Такая получилась цивилизованная передача власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний».
Также он показал соседнее с ситуационной комнатой небольшое помещение, в котором размещались серверы, с которых поступала информация на мониторы.
«Серверы также были вывезены. Мониторов нет, серверов нет. ... Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти. Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация?» - спросил Данилюк.
Позже на видео отреагировал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который отметил, что это ситуативная комната Администрации президента и она не имеет отношения к ситуационному центру СНБО, где хранится секретная информация.
В свою очередь экс-пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сказал, что технику с АП вернули арендодателю.
"Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована за собственный счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю", - написал он.