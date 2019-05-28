У Порошенко объяснили исчезновение из комнаты СНБО мониторов и серверов

Секретарь СНБО заявил, что из ситуационной комнаты в Совбезе исчезли мониторы и серверы, на которых хранилась информация.

Вся техника для ситуационной комнаты в СНБО была арендована за собственный счет Петра Порошенко и возвращена арендодателю.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко.

«Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована за собственный счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой», – написал Цеголко.

Он отметил, что сейчас в СНБО существует ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

Как сообщал УНИАН, новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в СНБО исчезли мониторы и серверы, на которых хранилась информация.