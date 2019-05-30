Рада провалила отставку Гройсмана

За соответствующий проект постановления проголосовали 97 народных депутатов.

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана (№10341).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проект постановления проголосовали 97 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

От «Блока Петра Порошенко» за этот проект проголосовали семь депутатов, от «Народного фронта» - два, от «Батькивщины» - девять, от Радикальной партии - 14, от «Самопомочи» - 12, от «Оппозиционного блока» - 19, от группы «Воля народа» - 0, от группы «Видродження» - три, а также «за» был 31 внефракционный народный депутат.

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Проектом постановления предусматривалось, в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 85 и части 2 статьи 115 Конституции Украины, принять отставку Гройсмана.

Как сообщал УНИАН, в обращении к украинскому народу после инаугурации президент Владимир Зеленский предложил действующему составу правительства подать в отставку.

23 мая Гройсман подал в Верховную Раду заявление об отставке.

27 мая председатель ВР Андрей Парубий заявил о необходимости рассмотреть вопрос об отставке правительства и премьер-министра 30 мая.