Рада рассмотрела вопрос об отставке Гройсмана (видео)

Верховная Рада не поддержала отставку Гройсмана с должности премьер-министра.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрела проект постановления об отставке премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня планируется рассмотреть ряд вопросов аграрной политики и информатизации.

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В частности, в блоке информатизации - законопроект об электронных коммуникациях и законопроект о радиочастотном ресурсе Украины, а также законопроект о публичных электронных реестрах.

Парламентарии также планируют рассмотреть ряд законопроектов о ратификации международных соглашений. Они касаются соглашений с США, Австрией, Турцией и Великобританией.

В числе прочего, должен рассматриваться вопрос о назначении на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Ряд законопроектов сегодня будет рассматриваться для включения их в повестку дня сессии. В частности, это вопросы урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины.

В повестке дня также проект постановления об обращении ВР к международным организациям относительно осуждения нарушения прав коренных народов России.

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Во фракции "Блок Петра Порошенко" решили не поддерживать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Как сообщили УНИАН в пресс-службе "БПП", такое решение было принято на заседании фракции подавляющим большинством голосов.

По словам председателя фракции "БПП" Артура Герасимова, "отставка премьера - это не государственное решение. Это приведет к экономическому коллапсу".

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам заседания фракции, которое состоялось вместе с премьер-министром Украины сегодня утром, народный депутат от "БП" Вадим Денисенко заявил: "Почти единогласно было принято решение о том, чтобы не поддерживать голосования за отставку правительства, то есть фракция будет голосовать против отставки".

По словам депутата, Гройсман никак не просил фракцию голосовать по его отставке. "Он не просил нас никак не голосовать, Владимир Гройсман заявил о том, что он написал заявление об увольнении после заявления Владимира Зеленского", - сказал Денисенко.

Также он объяснил, почему фракция не будет поддерживать отставку главы правительства.

"Если мы сейчас отправляем в отставку премьер-министра, то исполняющим обязанности становится кто-то из вице-премьеров, но, согласно нашему законодательству, вице-премьер не имеет права подписывать ни одного документа от имени Кабмина. Таким образом, до формирования нового правительства, а на это уйдет минимум три месяца, а реально это будет около четырех месяцев, государство не будет иметь возможности и принимать ни одного документа на уровне правительства. Это может привести к глобальному хаосу ", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в обращении к украинскому народу после инаугурации президент Владимир Зеленский предложил действующему составу правительства подать в отставку.

23 мая Гройсман подал в Верховную Раду заявление об отставке.