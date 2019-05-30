Без посредничества ГПУ: Зеленский разблокировал прямое сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами

В пресс-службе главы государства заявляют, что из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел обеспечить Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) возможность самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций о законодательных полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств», - говорится в сообщении.

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Президент отметил, что, согласно закону «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и Уголовному процессуальному кодексу, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств, то есть Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционные деяния, отправлять и получать запросы о международной правовой помощи.

«Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась», - подчеркнули в пресс-службе.

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«С целью выполнения Национальным бюро упомянутых полномочий прошу безотлагательно известить депозитариев многосторонних международных договоров о признании Украиной с 25 января 2015 года Национального бюро центральным органом (совместно с Министерством юстиции Украины и Генеральной прокуратурой Украины) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, отправив соответствующие заявления к шести определенным международным многосторонним договорам, участником которых является Украина», – говорится в поручении президента.

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин отметил, что кроме того, что международные организации не были извещены о полномочиях НАБУ, Генпрокурор Юрий Луценко постоянно утверждал что сотрудничество с Бюро должно вестись через ГПУ.

"В результате ГПУ, как вы понимаете, не только всячески такую работу блокировало, но и банально предупреждало фигурантов дел НАБУ. Луценко лично ездил по миру, рассказывая, что работать надо только через них", - пишет Шабунин.