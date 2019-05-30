Климкин не будет сопровождать Зеленского в рамках первого зарубежного визита в Брюссель

В то же время в МИД помогают президенту подготовиться к визиту.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что не будет сопровождать президента Украины Владимира Зеленского в рамках первого зарубежного визита главы государства в Брюссель, который состоится 4-5 июня.

Об этом министр сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

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"Нет, не планирую. Почему?", - сказал Климкин, отвечая на вопрос о том, планирует ли он вместе с Зеленским ехать в Брюссель в рамках первого зарубежного визита президента.

При этом министр отметил, что МИД помогает с подготовкой этого визита. "Мы готовим все это", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 4-5 июня посетит Брюссель для встреч с руководством Европейского Союза и НАТО. Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов Евросоюза и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.