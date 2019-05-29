Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель

Президент проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины и обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня посетит Брюссель для встреч с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Читайте такжеМакрон назвал условие встречи в «нормандском формате» Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, запланированы встречи с другими высокопоставленными лицами европейских и евроатлантических структур. Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

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