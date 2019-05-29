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Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель

13:17, 29 мая 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня посетит Брюссель для встреч с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, запланированы встречи с другими высокопоставленными лицами европейских и евроатлантических структур.

Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

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Теги: #визит#Брюссель#Владимир Зеленский