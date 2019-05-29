Рада 30 мая начнет рассмотрение законопроекта о ВСК с процедурой импичмента - Парубий

Проект Избирательного кодекса парламент рассмотрит на следующей неделе.

Завтра, 30 мая, Верховная Рада начнет рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, в котором говорится о процедуре импичмента президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал на заседании парламента.

Он напомнил, что сегодня Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия принял решение относительно проекта Избирательного кодекса и теперь проект закона может рассматриваться в сессионном зале.

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Вместе с тем, Парубий добавил, что сейчас необходимо подготовить сравнительные таблицы, содержащие свыше 4,5 тыс. поправок. «Они будут объединены, аппарат ВРУ будет работать всеми силами, но очевидно, что до завтра не успеем», - подчеркнул Парубий и добавил, что парламент может перейти к рассмотрению проекта Избирательного кодекса, предусматривающего открытые списки, на следующей неделе.

Также Парубий напомнил, что парламент ждет решения Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента относительно законопроекта «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ» (№ 1098).

По его словам, после решения комитета парламент сможет завтра начать рассмотрение законопроекта о ВСК, а уже после этого перейти к рассмотрению Избирательного кодекса.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса.

По словам члена комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Александра Черненко, рабочая группа во время подготовки проекта ко второму чтению провела 43 заседания и рассмотрела поданные 4 тыс. 307 поправок, а также сформулировала еще 384 поправки.

Поскольку комитет не определялся по каждой отдельной поправке, а решил передать сравнительную таблицу к проекту в сессионный зал, парламент будет рассматривать и голосовать за каждую из них отдельно. По мнению депутата, это может занять 2-3 пленарных недели.