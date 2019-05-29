Экс-заместитель главы АП Порошенко рассказал, как работала ситуативная комната президента

По словам Шимкива, архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной.

Бывший заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив утверждает, что в ситуационной комнате (ситрум) АП не было серверов с секретной информацией.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов», - заявил он.

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По словам Шимкива, главная цель такого подхода следующая: объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации.

«Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и в присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер», - добавил он.

Шимкив утверждает, что по защищенным каналам связи передается только видеоизображение, а не данные, и, следовательно, исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища.

«Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отражать источники различного происхождения одновременно», - написал он.

Шимкив отметил, что аналогичная концепция имеет место в построении ситрумов в США и других странах.

«Ситуационные комнаты различных организаций могут туннелировать информационные отображения между собой, и исчезает необходимость держать всех специалистов по тематикам в одном центре. Именно это предусмотрено указом, где в качестве центральной/главной ситуационной комнате предусмотрена ситуационная комната в СНБО, а не в АП», - рассказал экс-заместитель главы АП.

«Относительно оборудования, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видеоинформации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операцийнои деятельности АП. Оборудование, переданное НБУ, - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ГУД, и уверен, что до сих пор в АП », - заверил экс-заместитель главы АП времен Петра Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 28 мая новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и сeрвeр, на которых хранилась информация.

Об этом Данилюк сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал видео, на котором видно, что на местах, где раньше были мониторы и серверы, ничего не осталось.

Демонстрируя состояние ситуативной комнаты, он отметил, что еще месяц назад она выглядела иначе: «На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Все было снято во время смены власти. Такая получилась цивилизованная передача власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний».

Также он показал соседнее с ситуационной комнатой небольшое помещение, в котором размещались серверы, с которых поступала информация на мониторы.

«Серверы также были вывезены. Мониторе нет, серверов нет. ... Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти. Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация?» - спросил Данилюк.

Позже на видео отреагировал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который отметил, что это ситуативная комната Администрации президента и она не имеет отношения к ситуационному центру СНБО, где хранится секретная информация.

В свою очередь экс-пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сказал, что технику с АП вернули арендодателю.

"Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована за собственный счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю", - написал он.