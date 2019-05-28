Приоритеты работы с Радой: у Зеленского рассказали, как будут принимать новые законы

По словам Стефанчука, среди приоритетов Зеленского вопрос новой редакции уголовной ответственности. Он добавил, что речь идет об ответственности за незаконное обогащение.

Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности является одним из приоритетных для украинского лидера Владимира Зеленского.

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По его словам, среди приоритетов Зеленского также вопрос новой редакции уголовной ответственности. Он добавил, что речь идет об ответственности за незаконное обогащение, передает ICTV.

"Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что не верит в эффективность этой Верховной Рады и поэтому хочет опредилить три основных приоритета - это вопрос депутатской неприкосновенности, это новая редакция криминальной ответственности, касающейся незаконного обогащения, и вопросы, связанные с принятием избирательного кодекса", - заявил Стефанчук.

Стефанчук подчеркнул, что Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушениями.

"Основной принцип, который мы предлагаем - сегодня Украина нуждается в перезапуске системы власти. Будем ли мы выполнять эти обязательства в нынешнем составе ВР? У нас есть такие планы, но посмотрим, как будет складываться дальнейшее наше сотрудничество с ВР", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель президента в Раде прокомментировал спор с Парубием.