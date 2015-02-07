Из Харькова в Нидерланды вылетел самолет с останками жертв рейса МН-17

Из Харькова в Нидерланды вылетел самолет с останками жертв катастрофы малайзийского Boeing-777 рейса МН-17, сбитого летом 2014 года террористами в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, самолет с контейнером с останками погибших вылетел из международного аэропорта «Харьков» в город Эйндховен сегодня около 12.15.

Перед отправлением рейса на летном поле аэропорта прошла церемония прощания с жертвами катастрофы. В церемонии приняли участие посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер, посол Австралии в Украине Даг Трапет, посол Малайзии в Украине Чуа Теонг Бан, председатель Международной миссии по расследованию катастрофы Питер Яап Алберсберг и представители миссии, врио заместителя председателя ОГА Вячеслав Абакумов, директор Департамента экономики и международных отношений ОГА Виктор Коваленко, курсанты военных вузов.

В пресс-службе ОГА отметили, что группа нидерландских экспертов по расследованию авиакатастрофы вернулась в Донецкую область после двухмесячного перерыва. Останки погибших были найдены 2 февраля в районе падения самолета.

Сайт правительства Нидерландов сообщает, что самолет Военно-воздушных сил страны прилетает в Эйндховен сегодня около 16.00 по местному времени. После прилета состоится похожая на предыдущие церемония прощания с жертвами, в которой примут участие министр обороны и министр внутренних дел Нидерландов. Впоследствии останки с полицейским эскортом будут перевезены на военную базу в городе Хильверсум.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертизы. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.