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Яценюк - Зеленскому: России наплевать на международное право, требуйте созыва Совбеза ООН

15:37, 26 мая 2019
Политика
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Яценюк: России наплевать на международное право / фото УНИАН

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции.

“Надо сказать государствам-членам Организации: если такие решения России не указ, то так же захватят ваших граждан, имущество и суда», - написал Яценюк на своей странице в Facebook.

«России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации», - подчеркнул он.

Яценюк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС».

«Требуйте, чтобы мир сказал свое слово. Потому что голоса тех, кто хочет вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней - это слово не друзей и не права. Это - отголоски краха мирового устройства», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

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