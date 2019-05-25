Зеленского пригласили с визитом в Канаду 2 июля - посол

Дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде конференции по поддержке реформ в Украине.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Канаду 2 июля.

Об этом сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук в интервью Радио Свобода.

"Оно (приглашение - ред.) лично, по крайней мере по телефону, передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", - сообщил Ващук.

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Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде в этот день конференции по поддержке реформ в Украине.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет проходить избирательная кампания", - отметил Роман Ващук.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.