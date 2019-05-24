"Любое решение поможет морякам": в МИД рассказали о стратегии Украины в Трибунале ООН

Как заявила заместитель министра иностранных дел, чем четче будут сформулированы Трибуналом ООН меры в отношении украинских моряков, тем проще будет требовать от России выполнения соответствующего приказа Трибунала.

Любое решение Международного трибунала по морскому праву, которое должны объявить завтра, 25 мая, относительно иммунитета украинских судов и моряков, захваченных Россией в ноябре прошлого года, будет шагом вперед к их освобождению.

Об этом в Facebook заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

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"Символично, что ровно через шесть месяцев после захвата Россией украинских военных кораблей Международный трибунал по морскому праву объявит свое решение о временных мерах по делу об иммунитетах наших кораблей и моряков. Завтра в 12:00 по Гамбургу мы узнаем решение Трибунала относительно мер, которые Россия должна принять", - отметила Зеркаль.

Она напомнила, что Украина обратилась в Трибунал с запросом относительно обязательства России освободить три украинских военных корабля и вернуть их под украинский контроль, прекратить уголовное преследование 24 украинских моряков, а также освободить их и вернуть в Украину.

"Надо понимать, формулировки Трибунала всегда иные, чем предлагает заявитель. Поэтому не следует паниковать по этому поводу и сразу искать "измену". Предполагать заранее, какими именно будут формулировки и взвешивать шансы - дело бесполезное. Знаю наверняка, что иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом международного морского права, а формулировки, которые использует Суд в своем решении, зависят от целого ряда правовых вопросов", - пояснила замминистра.

Также она подчеркнула, что две недели назад украинская сторона представила в Гамбурге "тщательно обоснованную и исчерпывающую позицию по всем вопросам".

"Подчеркиваю, что любые меры, определенные Трибуналом, помогут освободить наших моряков. Конечно, чем более четко будут сформулированы меры, тем проще будет требовать от России выполнения приказа Трибунала. Даже если Трибунал решит, что нет оснований для издания приказа о временных мерах, это также будет шагом вперед в нашей стратегии по освобождению украинских военных кораблей и моряков", - заявила Зеркаль.

Отдельно она сказала, что по делу Arctic Sunrise 2013 года Россия освободила людей в течение месяца от принятия Трибуналом приказа. По другому похожему делу - Enrica Lexie - ситуация была сложной, но и в ней люди были возвращены на родину. "Поэтому я убеждена, что мы добьемся освобождения наших моряков и их возвращения в Украину. А пока держим кулаки", - подытожила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

В иске отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске высказывается требование немедленно вернуть украинских моряков на родину.

10 мая в Гамбурге состоялись слушания Трибунала ООН. РФ в слушаниях не участвовала, что по разъяснениям МИД Украины, на легитимность дела не влияет.