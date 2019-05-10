Трибунал ООН ориентировочно 25 мая объявит решение об украинских моряках в плену РФ

Если произойдут изменения в дате, стороны будут уведомлены об этом заранее.

Международный трибунал ООН по морскому праву ориентировочно 25 мая объявит решение по просьбе Украины обязать Россию освободить захваченных украинских моряков и суда.

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Об этом сообщил председатель Трибунала ООН Пак Чжин Хён в Гамбурге по завершении устных слушаний по делу об иммунитете трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных РФ 25 ноября 2018 года.

"Дата вынесения приказа по этом делу предварительно установлена на субботу, 25 мая", - сказал Пак Чжин Хён.

По его словам, если произойдут изменения в дате, стороны будут уведомлены об этом заранее.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

В иске отмечается, что захват и удерживание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске высказывается требование немедленно вернуть украинских моряков на родину.

Сегодня, 10 мая, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, представляющая позицию Украины в Международном трибунале ООН по морскому праву, призвала применить временные меры и обязать Россию освободить украинских военнопленных моряков и суда. Украинская сторона заявила, что захватом украинских моряков Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и международное обычное право.