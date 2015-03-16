Завтра ВР рассмотрит обращение к Совбезу ООН и Совету ЕС о введении миротворцев

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель ВР Владимир Гройсман.

”Завтра парламент рассмотрит ряд важных законов и постановлений. В частности, на рассмотрение будет внесено обращение к Совету Безопасности ООН и Совету ЕС о введении в Украину миротворцев для обеспечения мира, который станет эффективным механизмом прекращения российской агрессии. Также во исполнение Минских договоренностей парламент должен рассмотреть постановление и изменения в закон об особом порядке местного самоуправления об определении границ территорий Донбасса, на которых будет осуществляться такой особый порядок”, - написал спикер.

Он отметил, что этот особый порядок будет осуществляться лишь после проведения демократических выборов в местные органы власти, за украинскими законами и в соответствии с международными стандартами, ”выборами, которые будут признаны мировым сообществом как свободные, демократические и прозрачные”.

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Кроме того, Гройсман отметил, что необходимо принять закон о военных учениях при участии иностранных военных в 2015 году.

”Это чрезвычайно важно для повышения боеспособности нашей армии”, - отметил он.

”Кроме того, мы рассмотрим еще два закона – о закупке медикаментов, которые, как и предыдущие, подал в парламент президент. Это те законы, которые позволят нам избавиться от тендерной мафии и начать закупать лекарства напрямую у международных организаций. Тем самым мы не только начнем преодолевать коррупцию в этой отрасли, но и реально сделаем импортные лекарства более дешевыми”, - написал спикер.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня внес в Верховную Раду проект постановления об одобрении обращения от имени Украины к Совету безопасности ООН и Совету Европейского Союза о развертывании на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности.

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18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.