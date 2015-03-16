Порошенко заявил, что альтернативы Минским договоренностям нет

Об этом он заявил во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине. «Наша четкая и последовательная позиция - альтернативы Минску не существует», - сказал Петр Порошенко.

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Он поблагодарил Ангелу Меркель за постоянное внимание и помощь, которую Германия предоставляет Украине в вопросах деэскалации ситуации, за экономическую и гуманитарную помощь, поддержку суверенитета.

Как сообщал УНИАН, ранее Петр Порошенко заявил, что миротворцы на Донбассе не являются альтернативой Минскому процессу. «Мы не видим миротворцев как альтернативы минскому процессу, как альтернативу ОБСЕ, которая на сегодняшний день физически не в состоянии выполнять свою наблюдательную и мониторинговую функцию», - сказал он.