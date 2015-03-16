Вопрос поставок Украине летального оружия не снят с обсуждения между странами НАТО – нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от «Блока Петра Порошенко», член Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Виктор Чумак на брифинге в Киеве.

«НАТО не принимает решение: предоставлять оружие Украине, или не предоставлять. Такое решение принимают исключительно страны-члены НАТО в рамках своей собственной обороны или внешней политики», - напомнил он.

«НАТО может обеспечить эти страны информацией аналитического характера, информации разведывательного характера, рекомендательного в любом случае, но НАТО не принимает решения как коллективный орган», - сказал Чумак.

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«Без сомнения, наша беседа касалась, в принципе, того, что были соответствующие данные рекомендации НАТО странам-членам о том, как можно обеспечить Украину поставками, в том числе летального оружия», - отметил депутат.

«Это вопрос, в любом случае, по определению руководителей НАТО, с которыми мы встречались, не снят с повестки дня. Все страны или большинство стран-членов НАТО совершенно четко понимают, что вопрос выживания Украины зависит в том числе от обеспечения соответствующими ресурсами», - сообщил Чумак.

Он подчеркнул, что этот вопрос является достаточно актуальным».