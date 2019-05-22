Рябошапка не исключает инициирования и других внеочередных заседаний парламента
Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка не исключает инициирования и других внеочередных заседаний Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, ожидать ли еще внеочередных заседаний парламента.
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"Я не знаю. У нас есть много законопроектов, которые должны быть приняты еще до внеочередных выборов. Поэтому я не исключаю инициирования и других внеочередных сессий для принятия этих законов", - отметил Рябошапка.
Как сообщал УНИАН, 22 мая внеочередное заседание парламента, созванное по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, завершилось без принятия каких-либо решений.
На нем депутаты должны были рассмотреть два предложенных главой государства законопроекта: "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины" под номером 10319 и "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" под номером 10317.
Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что президентским законопроектом предлагаются закрытые избирательные списки.