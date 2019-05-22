Печерский суд снимет депутата-беглеца Онищенко с розыска - СМИ

Ранее Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину.

В среду, 22 мая, Печерский районный суд Киева снимет с розыска беглого депутата Александра Онищенко.

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Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники. Заседание по так называемому "газовому делу" анонсировал сам Онищенко. Его адвокаты будут ходатайствовать о снятии нардепа с розыска, в который он был объявлен по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Ранее Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принимать участие в судебном процессе. Он также сообщил, что намерен пойти на выборы в Раду.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности «Укргазвыдобування», в результате которого государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации природного газа, в результате чего ПАО «Укргазвыдобування» был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в частности, организатор схемы - народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске.

Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суды.