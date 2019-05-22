Депутат-беглец Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину

Александр Онищенко также заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.

Беглый украинский депутат Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принимать участие в судебном процессе.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

О своей готовности и планах вернуться Онищенко сообщал судебным органам и НАБУ. Он сообщает, что уже завтра, 22 мая, состоится первое заседание суда, однако на нем он не будет присутствовать. Нардеп планирует приехать на второе заседание.

"Ну, я думаю, завтра будет первое заседание суда и на второе заседание я уже приеду. Думаю, там, десять дней - две недели", - сказал Александр Онищенко.

Также он заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой. Онищенко добавил, что у него есть доказательства причастности Порошенко к коррупционным схемам.

"Мы знаем, чем он (Петр Порошенко, - ред.) занимался, какие коррупционные схемы он создавал, как он подминал власть в Украине под себя, у нас есть ряд доказательств. Его можно обвинить в государственной измене, во многих коррупционных скандалах, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы он не стал оппозиционером, а чтобы он действительно понес наказание за те пять лет, которые он был президентом", - сказал Александр Онищенко.

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Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности «Укргазвыдобування», в результате которого государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации природного газа, в результате чего ПАО «Укргазвыдобування» был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в частности, организатор схемы - народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске. Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суды.