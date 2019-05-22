На востоке и юге Украины, где уцелела промышленность, политики будут манипулировать темой экологии - эксперт

На грядущей парламентской кампании, следует ожидать манипуляций на тему экологии. В борьбе за симпатии избирателей, политики будут использовать их в городах, где еще сохранилось промышленное производство. При этом, реальные проблемы останутся в тени. Такое мнение 112.ua озвучил политический консультант Руслан Бортник в статье "Не зазеленеет: Как политики будут использовать тему экологии для победы на парламентских выборах".

"Скорее всего, штабы политсил будут использовать тему экологии на местах. Этого следует ожидать там, где проблемы существуют не столько реально, сколько в виде укоренившихся в сознании избирателей мифов", - сказал Бортник. В частности, по его словам, активности политиков в отношении связанных с экологией вопросов следует ожидать на востоке и юге Украины, где еще уцелели промышленные предприятия, в так называемом ржавом поясе в Украине. В таких городах, как Мариуполь, Желтые воды, Червоноград, Днепр: "В этих городах проблема экологии в сознании жителей стоит очень остро. Пускай даже часто она не имеет ничего общего с реальной ситуацией, но ментально воспринимается именно так".

Эксперт предполагает, что, вероятно, поднимать тему экологии будут ориентированные на Запад политсилы, для которых такой подход традиционен. "Я думаю, что тему не обойдет вниманием "Самопомич", в опред, а также политсила Анатолия Гриценко", - рассказал Бортник.

Реальные экологические проблемы останутся в тени, как это было в ходе предвыборной борьбы во время президентской кампании: в борьбе за симпатии избирателей политики использовали темы зарплат и пенсий, коррупции, обещаний снизить коммунальные тарифы. "Настоящей, направленной на реальное решение проблем экологии риторики в ближайшее время ожидать не стоит", - прогнозирует Руслан Бортник. Ситуация, по его словам, могла бы измениться, пожалуй, если бы в Украине случилась масштабная техногенная катастрофа, это могло бы изменить отношение к проблеме многих украинцев: "В свое время определенный успех партии "Зеленых" (ушла с политической арены в связи с отсутствием популярности) был связан с Чернобыльской катастрофой".