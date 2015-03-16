Порошенко внес в Раду проект обращения к ООН и ЕС о миротворцах

Соответствующий проект постановления № 2379 обнародован на сайте Верховной Рады.

«Принятие постановления создаст условия для обращения от имени Украины к Организации Объединенных Наций и Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности, что будет способствовать политическому урегулированию и скорейшей нормализации ситуации, сложившейся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, восстановлению в этих областях правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц, созданию условий для возвращения вынужденно оставленных мест постоянного проживания внутренне перемещенных лиц», - отмечается в пояснительной записке.

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Как сообщал УНИАН, 13 марта Украина обратилась в ООН с официальным запросом на ввод миротворческого контингента на Донбасс.

2 марта Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об обращении к Организации Объединенных Наций и Европейского союза о развертывании на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности".