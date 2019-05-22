В АП рассказали о подготовке первого зарубежного визита Зеленского

По словам Богдана, Зеленский получил несколько предложений.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит. Читайте такжеПрезидент назначил пятерых заместителей главы АП

Об этом сообщил глава его администрации Андрей Богдан, пишет 112 Украина. По его словам, Зеленский получил несколько предложений.

«Есть много предложений, всегда в политикуме очень важен первый визит, мы думаем над этим, но ответа пока нет», - сказал Андрей Богдан.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.