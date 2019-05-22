К утру будут подготовлены компромиссные изменения в закон о выборах нардепов - глава АП

Изменениями предлагается отменить одномандатные округа, вместо них – ввести пропорциональную систему с закрытыми списками.

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что к семи утра 22 мая будет готов законопроект с изменениями в действующий закон о выборах.

Об этом он сказал во вторник вечером в эфире телеканала "112 Украина", передает Украинская правда.

"Изменения в закон о выборах будут касаться изъятия мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%. Это компромисс. Будут ли голоса под этот законопроект - большой вопрос, но у нас есть оптимизм. Где-то к семи утра у нас будет готов законопроект, возможно, подписанный лидерами фракций, и он будет внесен в Верховную Раду", - подчеркнул Богдан.

Он также отметил, что принятие избирательного кодекса с открытыми списками пока невозможно из-за позиции народных депутатов.

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По словам главы АП, большое количество народных депутатов якобы считает, что можно удержать "пропорциональную систему партийных выборов при условии уменьшения проходного барьера до 3%".

Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арешонков на странице в Facebook также подтвердил, что в течение ночи на 22 мая будут готовы изменения к действующему закону о выборах.

По его словам, изменениями предлагается отменить одномандатные округа, вместо них – ввести пропорциональную систему с закрытыми списками. Проходной барьер хотят снизить с 5 до 3 процентов.

"Верховной Раде будет предложено за это проголосовать. Это будет презентовано обществу как новая избирательная система", – отметил Арешонков.

Как сообщал УНИАН, глава Верховной Рады Андрей Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 22 мая. В распоряжении отмечается, что на заседании будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" и закон "О публичных закупках".