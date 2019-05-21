Зеленский назвал причины роспуска Рады

По словам президента, коалиции не существовало с 2016 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан к этому институту, а юридическое основание - отсутствие коалиции с 2016 года.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Зеленский сказал во время встречи в Администрации президента с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп.

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«Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции», - заявил Зеленский.

Также, согласно сообщению, участники встречи обсудили дату проведения досрочных выборов. «Она будет зависеть от того, когда президент издаст указ о роспуске парламента», - отметили у Зеленского.

Кроме того, во время консультаций речь шла о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%.

Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

20 мая президент Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.