У Зеленского заверили, что все лидеры парламентских фракций согласились на роспуск Рады

У Зеленского заявили, что встреча с лидерами фракций была конструктивной.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что все лидеры парламентских фракций согласились с возможностью роспуска ВР и задекларировали желание участвовать во внеочередных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Богдан сообщил журналистам после завершения консультаций президента с лидерами фракций и групп парламента о роспуске Рады.

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«По нашему мнению, консультации прошли очень конструктивно, практически все лидеры парламентских фракций согласились с возможностью такого роспуска», - заявил он.

По словам Богдана, во время встречи были споры о конституционности и законности роспуска Рады и возможности обжаловать соответствующий указ. «Однако в случае его наличия - эти партии, все фракции парламента задекларировали желание идти на выборы», - заявил он.