В АПУ продолжаются консультации Зеленского с руководством ВР и председателями групп и фракций (фоторепортаж)

Встреча длится уже более двух часов.

В Администрации президента Украины продолжаются консультации главы государства Владимира Зеленского с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроид, а также лидерами парламентских фракций и групп.

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Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 12.30 встреча уже длится более 2 часов.

Как отметили в пресс-службе Зеленского, темой разговора является досрочное прекращение полномочий Верховной Рады.

На встрече присутствуют председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, председатель фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко, председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, председатель депутатской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко, сопредседатель депутатской группы «Видродження» Виталий Хомутынник.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.