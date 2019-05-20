Гройсман призвал Зеленского немедленно внести кандидатуру нового премьера

По словам Гройсмана, Владимир Зеленский может обсудить новую кандидатуру премьера во время встречи с лидерами парламентских фракций.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуру на пост нового премьера и министров.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Украинская правда.

"Я считаю, что президент должен немедленно внести кандидатуру премьер-министра и нового правительства и я считаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, Зеленский может это обсудить во время встречи с лидерами парламентских фракций, которая состоится 21 мая.

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"Завтра президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос там обсудить и если будет решение депутатов, они его вместе с президентом, потому что президент вносит на назначение кандидатуру премьер-министра по решению коалиции, он может это сделать", - добавил Гройсман.

По его мнению, когда Зеленский объявил о том, что правительство должно уйти в отставку, "он очевидно знал, что с этим делать нужно дальше".

"Поэтому я глубоко убежден в том, что его решение должно быть реализовано так, как он себе это считал", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение подать в отставку с поста главы правительства сразу после проведения очередного заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

Владимир Гройсман был назначен главой правительства 14 апреля 2016 года. Ранее он неоднократно заявлял, что планирует принимать участие в парламентских выборах.