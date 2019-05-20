Отставка Гройсмана: Супрун рассказала о дальнейшей работе Минздрава
Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме.
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Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Ее сообщение появилось сразу после того, как премьер Владимир Гройсман объявил о своей отставке.
«Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и.о. не привыкать.
События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новостей и переживать. Подправим наши планы и обязательно о них всем сообщим», - отметила Супрун.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение подать в отставку с поста главы правительства сразу после проведения очередного заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.