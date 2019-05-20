190$ тысяч наличными, изобретения и недвижимость за рубежом: Зеленский обнародовал декларацию

В декларацию внесена вилла в Италии стоимостью почти в 90 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня обнародовал декларацию о доходах за 2018 год. Глава государства задекларировал многочисленную недвижимость за границей, патенты на изобретения и огромные суммы наличными.

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Документ доступен в Едином государственном реестре деклараций. В частности, Зеленский задекларировал несколько квартир в Киеве, а также жилой дом и земельный участок в Иванковичах Киевской области. В декларации также указана квартира жены Зеленского в Крыму

Кроме того, Зеленский арендует две квартиры в Великобритании. Упоминается в декларации и вилла в Италии, принадлежащая компании San Tommaso. Стоимость виллы составляет почти 89 миллионов гривен.

Согласно декларации, Зеленский также является совладельцем ряда недостроенных гостиничных номеров в Грузии.

Президент владеет автомобилем LAND ROVER 2016 года выпуска, его жена – автомобилем MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 года.

Президент выступает бенефициарным владельцем ряда компаний (в частности – ООО "СТУДИЯ КВАРТАЛ - 95"). Он задекларировал три патента на изобретение, три патента на полезную модель и ряд торговых марок.

За отчетный год Зеленский получил 4 169 837 грн в качестве заработной платы по основному месту работы и многочисленные доходы от предпринимательской деятельности.

Президент хранит средства как в банке, так и наличными. Так, у него есть счет на 400 тысяч долларов в «Приватбанке», и 1 000 000 грн на счету в «ОТП Банке». Кроме того, в декларации указаны 190 тысяч долларов и более 100 тысяч евро наличными.

Жена Зеленского держит наличными 150 тысяч гривень и имеет в «ОТП банке» счет на 100 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.