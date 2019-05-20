Савченко пришла на инаугурацию Зеленского, увешанная орденами (фото)

Савченко поддержала решения, объявленные президентом Владимиром Зеленским.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко пришла на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского в пиджаке, на который повесила различные государственные награды.

Савченко вышла из Рады к людям и к журналистам, назвав инаугурацию "выступлением 95 Квартала" и поддержав решения, объявленные Зеленским.

В комментарии Радио Свобода она заявила, что намерена идти на выборы собственной партией. "Я надеюсь, что мы вытянем пленных", - ответила она на вопрос о том, что видит целью своей парламентской деятельности.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.