На инаугурации Зеленский ни разу не упомянул слово "Россия" - журналист

Также журналист рассказал, как Кремль "поздравил" новоизбранного президента Украины.

Известный украинский журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк прокомментировал первую речь президента Украины Владимира Зеленского в Раде.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Во время инаугурации Зеленский ни разу не упомянул слово "Россия". Но именно Россия останется главной угрозой для существования Украины как государства", - подчеркнул журналист.

"Кстати, не надо думать, что Кремль забыл поздравить вступившего в должность президента! Сегодня в Мосгорсуде судят наших военнопленных: Владислава Костышина, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу, Виктора Беспальченко, Романа Мокряка, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого. И это "привет" новому Верховному главнокомандующему Украины", - отметил Цимбалюк.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.