Жизнь без Путина

Стая «черных лебедей» возвращалась домой в Россию с украинского Донбасса и Крыма аккурат в годовщину аннексии последнего. Череда непрогнозируемых событий, приобретающих решающее значение для политической системы самой РФ и ее перспектив, превысила контролируемый предел. И Кремль не выдержал. Как и его хозяин, Владимир Путин. Убийство Бориса Немцова стало той соломинкой, что сломала спину верблюду.

Нынешнее таинственное исчезновение Владимира Путина, которое может обернуться его таким же таинственным появлением, либо другими сценариями важно не только судьбой самого российского президента, сколько атмосферой в обществе вокруг этого события. Большая часть россиян, искренне обожающая своего лидера, не сделает ничего для выяснения обстоятельств пропажи Путина. В случае же реальности сценария незапланированной смены власти в России, широкие массы крайне быстро выскажут свою лояльность «новому вождю», быстро вытесняя из памяти и сердца все, что связано с Владимиром Путиным.

Поэтому и для России, и для Украины не так важно, что с Путиным. Гораздо важнее, что будет после него. А это после может наступить в любой момент.

Принципиальным будет характер группы, которая сможет взять и удержать власть в России после Путина. Либо это будут силовики-реакционеры, готовые до конца идти на уничтожение России и привычного нам порядка под флагами «русского мира». Это, кстати, самый худший сценарий с непрогнозируемым финалом, вплоть до ядерной войны. Либо это будут силовики-державники, которые попытаются договориться с Западом о приемлемых для России условиях возвращения в мировое сообщество без существенных территориальных потерь. Вполне вероятно, что такую группу может курировать тот же Евгений Примаков.

Либо это будут путинские олигархи, которые в страхе потерять все свои капиталы и влияние, пойдут на замену Путина на понятную Западу фигуру «либерала» (например, того же Дмитрия Медведева, Алексея Кудрина, Германа Грефа, Анатолия Чубайса, Дмитрия Прохорова либо других). В таком случае, после сворачивания российского присутствия на Донбассе, пойдет процесс формального возвращения Крыма Украине и выработка новой системы международной безопасности, которой сейчас нет.

Исчезновение Путина показывает одну очень важную особенность – российское общество чувствует, что после всего содеянного за последний год, оплата политического счета будет крайне высокой. Уровень нервозности в обществе и среди элиты РФ зашкаливает и все ожидает, что вот-вот что-то произойдет. И оно обязательно произойдет. Чеховское «ружье на стене» - заряжено, и оно обязательно выстрелит.

Когда Россия начала войну без правил год назад, не имея достаточной ресурсной базы и хотя бы более-менее разноуровневой стратегии действий, она уже проиграла. Путин может быть и хороший тактик, но стратег из него не очень. Это означает, что поражение РФ был лишь вопросом времени. Сейчас оно настало.

Начинается новая фаза послепутинской России. Даже если вскоре Владимир Путин снова появится и удивит всех «ломанием рук» и молодецкой энергией, общество уже приучают к жизни после Путина. Как оказалось Путин – это не вся Россия. Более того, Путин и Россия спокойно могут прожить друг без друга.

Для Украины же крайне важно понять суть новой российской власти, даже если она будет представлена уже знакомыми всем лицами. К примеру, если переходным «престолодержателем» будет назначен премьер РФ Дмитрий Медведев, и он начнет переговоры с Западом о новом политическом курсе, то появляются неплохие шансы на поиск реальных точек взаимодействия с новой российской властью по всему спектру вопросов.

Если же Путина сместит силовик-реакционер либо подобная группа, то сначала придется дождаться окончательного коллапса экономики России с масштабными внутренними процессами на этом фоне, обострением ситуации на Кавказе и в других регионах. Все в конечном итоге также закончится сменой власти и приходом лидера, готового к конструктивным переговорам с Западом. И только после переформатирования РФ в новом виде, можно будет говорить о каком-то реальном переговорном процесса и по вопросам ухода российских войск с Донбасса, и по механизмам возвращения Крыма, и по возмещению всего материального ущерба, который нанесла Россия Украине и ее гражданам.

А пока с каждым часом россиян приучают жить без Путина. Президент вроде есть, но его уже нет. Внутренняя напряженность в элите, и большая пустота в обществе. Среда, способная породить все что угодно. Время платить по долгам и строить новое будущее.

Вот только без расплаты и наказания за коллективное помешательство россиян ничего не выйдет. Сначала надо будет пережить внутреннее очищение и изменение качества. Только тогда появится шанс у новой России. Без Путина.

Роман Рукомеда,

политический эксперт