Посол США Йованович перед завершением каденции рассказала о достижениях Украины (видео)

Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, и отметила, что для их завершения потребуется еще много лет.

Посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая завершает работу на своем посту, рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.

Соответствующее видео разместило американское диппредставительство в Youtube.

"В течение трех-пяти лет после Революции Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю все, что было достигнуто, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программы МВФ, - это было нелегко, но это означает, что фундаментальные принципы окрепли в Украине или вскоре укрепятся", - сказала Йованович.

Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, и отметила, что для их завершения потребуется еще много лет.

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"Украина стоит на пути к европейскому будущему, и это чрезвычайно важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупцию не побороли, но был достигнут прогресс, такой как запуск Антикоррупционного суда в этом году", - сказала она.

Йованович отметила, что результаты последних выборов четко показали, что украинцы стремятся не просто к изменениям, а фундаментальным преобразованиям страны.

«Украинцы четко высказались, что они хотят успешной борьбы с коррупцией и победой над ней, значительных изменений в управлении страной, в стиле повседневной жизни украинских лидеров, в том, как ведется бизнес», - отметила Йованович.

Напомним, что исполняющим обязанности главы дипломатической миссии США в Украине будет Джозеф Пеннингтон. На должность посла США в Украине пока рассматриваются две кандидатуры.

Как сообщал УНИАН, в начале марта генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой после назначения на должность встречи с послом США Мари Йованович, она якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллиона долларов, которые США должны были выделить в качестве поддержки.

Впоследствии Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о чем он заявлял ранее.