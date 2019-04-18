Генпрокурор Луценко признал, что посол США не давала ему "список неприкосновенных"

Юрий Луценко рассказал о деталях встречи с послом США Мари Йованович.

Генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о чем он заявлял ранее.

Об этом генпрокурор рассказал в интервью изданию "Бабель" .

"Встреча (с послом – ред.) была в ГПУ, за этим столом в январе 2017 года. Она проходила не один на один. Она была не одна, и я был не один. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Касько. Дело в том, что господин Касько прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова, – в этом были признаки злоупотребления", – вспомнил Луценко.

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Тогда, по его словам, Йованович заявила, что Касько являлся выдающимся антикоррупционным деятелем, а «уголовное дело дискредитировало антикоррупционеров».

«Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: «Диктуйте список неприкосновенных персон». Она говорит: «Нет, вы меня неправильно поняли». Я говорю: «Нет, я вас правильно понял; раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой» [бывшее название улицы Сикорского, где находится посольство США]. Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале марта генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой после назначения на должность встречи с послом США Мари Йованович, она якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллиона долларов, которые США должны были выделить как поддержку.