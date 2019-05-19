Зеленский в День памяти жертв политических репрессий вспомнил об украинских политзаключенных в России

Он заверил, что будет сделано все, чтобы преследований и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв политических репрессий вспомнил об украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах по политическим мотивам.

Об этом говорится в его сообщении в микроблоге в Twitter.

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«День памяти жертв политических репрессий. Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой пленников Кремля», - написал Зеленский.

«Сделаем все, чтобы преследований и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем. Память об уроках прошлого делает нас людьми», - добавил он.

*** В Украине сегодня, 19 мая, почтили память жертв политических репрессий.

День памяти жертв политических репрессий, в соответствии с указом президента Украины от 21 мая 2007 года, отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.