Financial Times: ЕС заблокировал атомное соглашение между Россией и Венгрией

Кристиан Оливер и Эндрю Бирн в своей статье, которая называется «ЕС заблокировал атомное соглашение между Россией и Венгрией», опубликованной в британской газете Financial Times, сообщают о том, что ЕС заблокировал атомное соглашение Венгрии с Россией на сумму в 12 млрд долл., и это решение, скорее всего, усилит напряженность между Кремлем и Брюсселем.

Такое постановление Европейской Комиссии – большая неудача для Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, который искал расположения Кремля, несмотря на украинский конфликт.

Россия и Венгрия договорились в прошлом году построить два ядерных реактора мощностью 1200 мегаватт каждый в городе Пакш, расположенном в 120 км к югу от Будапешта, в рамках сделки, которая могла бы усилить финансовое проникновение Москвы в Центральную Европу. Контракты на проектирование, строительство и обслуживание АЭС были заключены с дочерней компанией «Росатома» в декабре.

Однако критики Орбана опасались того, что это соглашение увеличит и без того очень сильную энергетическую зависимость Венгрии от России.

Многие европейские чиновники также выражали обеспокоенность тем, что Москва использует энергетическую политику, чтобы разделить Европу и разрушить консенсус в вопросе санкций, введенных в отношении России за ее действия в восточной Украине.

В течение нескольких недель бушевали споры о соглашениях по техническому, финансовому и топливному обеспечению контрактов с «Росатомом». Все договоры на поставку ядерного топлива, подписанные странами-членами ЕС, должны быть одобрены «Евратомом», который определяет финансовые и технические требования для поставщиков топлива.

В конце концов, «Евратом» отказался одобрить планы Венгрии по импорту ядерного топлива исключительно из России. Венгрия подала апелляцию по этому решению, но, по сведениям трех лиц, имеющих представление о переговорах, теперь Еврокомиссия поддержала решение «Евратома» отклонить этот договор.

Это решение, подробности которого держались в тайне, было принято на встрече всех 28 еврокомиссаров в Брюсселе на прошлой неделе, в том числе представителя Венгрии Тибора Наврачича.

В результате будет полностью заблокировано расширение АЭС «Пакш-2». Чтобы возобновить его, Венгрии понадобится заключить новый контракт на поставку топлива или подать в суд на комиссию.

Это постановление помешает Орбану реализовать его проект, на котором основывается его стратегия установления более тесных связей с Россией.

«Если россияне сейчас откажутся внести изменения в исходные договоры, это будет означать конец проекта», – сказал Явор Бенедек, депутат Европарламента от Венгрии, представитель группы «зеленых». «Из доклада ясно следует, что соглашение по поставкам топлива не соответствует европейскому законодательству».

Орбан получил финансовую поддержку в размере 10 млрд. евро за реализацию схемы президента России Владимира Путина в январе 2014 г.

Решение Будапешта заключить контракты на строительство двух реакторов с «Росатомом» без публичного конкурса побудило комиссию начать расследование, чтобы определить, были ли нарушены правила государственных закупок и государственной помощи. Расследование продолжается.

Financial Times в феврале сообщала о том, что эксперты ЕС анализировали разные аспекты соглашения, в том числе роль дочерних компаний «Росатома» в поставках ядерного топлива.

Два действующих реактора АЭС «Пакш» сейчас производят 40 % всей электроэнергии в стране. Венгрия импортирует из России 80 % своей нефти и 60 % своего газа.

Почти все детали контрактов были засекречены, и венгерский парламент на прошлой неделе продлил срок секретности положений контрактов на 30 лет якобы в целях национальной безопасности.

Пресс-секретарь правительства сообщил, что никаких препятствий для запланированной реализации соглашения нет.