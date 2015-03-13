Ребенок Путина от Кабаевой удивил Пескова
В Кремле заявили, что намерены объявить конкурс на лучшую журналистскую "клюкву" после публикации слухов о якобы рождении у президента РФ Владимир Путина ребенка.
Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отреагировал на просьбу издания Forbes прокомментировать подобные предположения, сообщает ТАСС.
"Информация о рождении ребенка у Владимира Путина не соответствует действительности", - заявил он.
"Планирую обратиться к людям, у которых есть деньги, с просьбой организовать конкурс на лучшую журналистскую "клюкву", - добавил Песков.
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Напомним, Путин уже почти неделю не появляется на публике. Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блоггеров и СМИ высказали предположения, что Путин умер.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике ничего экстраординарного нет.
Позже появилась еще одна версия таинственного исчезновения Путина - у президента РФ родился ребенок.