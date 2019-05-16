Представитель Порошенко анонсировала отчет перед Зеленским с "советами и рекомендациями"

Она планирует завтра в 12 часов провести брифинг в парламенте.

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко завтра отчитается о своей работе в должности представителя президента Украины в Верховной Раде и даст советы новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила в комментарии журналистам.

"Я хочу задать интригу на завтрашний день и анонсировать: завтра у меня будет брифинг в 12 часов как представителя президента Порошенко", - отметила депутат.

Она добавила, что в эфире одного из телеканалов обещала сложить полномочия перед инаугурацией новоизбранного президента.

Луценко заметила, что завтра отчитается и даст "советы, рекомендации" Зеленскому о том, как "не воевать, а конструктивно работать с парламентом на примере работы президента Порошенко, которым было подано в Верховную Раду Украины беспрецедентно большое количество законов", а также большое количество изменений в Конституцию, часть из которых уже были в целом поддержаны парламентом.