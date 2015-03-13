Аваков о самоубийстве Пеклушенко: "Мотивом его поступка было приближение суда по Евромайдану"
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что причиной самоубийства экс-главы Запорожской облгосадминистрации Александра Пеклушенко стал страх быть привлеченным к ответственности за свои деяния.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
«Ключевым мотивом, который объясняет его такой поступок, было приближение судебного заседания по предъявленному ему обвинению в неадекватных действиях во время Евромайдана», - сказал Аваков.
Как сообщал УНИАН, 12 марта в 13.05 в милицию поступило сообщение о том, что в собственном доме в поселке Солнечное Запорожской области было найдено мертвым Пеклушенко с огнестрельным ранением в области шеи.
Он был народным депутатом украины ІV-VІ созывов (блок «За единую Украину!» и Партия регионов). В Верховной Раде VI созыва занимал должность заместителя председателя фракции Партии регионов. Был заместителем председателя Комитета ВР по вопросам бюджета, возглавлял Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности. В ноябре 2011 года назначен председателем Запорожской ОГА, возглавил областную организацию Партии регионов.
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3 марта 2014 года указом в.о. президента Украины Александра Турчинова Пеклушенко был уволен с должности председателя Запорожской ОГА.
Позже в отношении Пеклушенко и председателя Запорожского облсовета Виктора Межейко прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 294 УК Украины. Им инкриминировалась организация разгона запорожского Евромайдана 26 января 2014 года - организация массовых беспорядков с участием так называемых «титушок». Материалы уголовного производства рассматривает районный суд Кировограда.