Правительство должно уменьшить количество регуляций и инструкций – министр

В четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" он заявил, что благодаря объективному подходу к формированию кадровой политики и реорганизации всей системы можно добиться улучшения результатов работы органов юстиции и искоренени так называемой бытовой коррупции, которой все еще пронизана система.

Министр напомнил, что центральный аппарат министерства был сокращен на 30%, из 46 департаментов осталось 24, были ликвидированы Государственная регистрационная и Государственная исполнительная службы.

"Если мы передаем полномочия регистрации местным органам власти, другим субъектам – не нужна такая махина", - сказал он. По словам Петренко, на местах сокращено около 20% персонала – около 6 тысяч человек. "По кадровой политике у меня принцип простой: по всей вакансиям, начиная от заместителя министра, принимаем только через публичный конкурс", - заявил он. Глава Минюста напомнил о максимальном упрощении требований для кандидатов на должности руководителей органов юстиции на местах. Уже около 300 молодых украинцев, по словам главы министерства, подали заявления на участие в конкурсе.

"Мы сейчас будем делать такие конкурсы и на районном уровне. Наша задача – перезагрузить всю систему", - пояснил он. "Мы должны создавать условия, чтобы не было коррупции. Выход только один – менять систему. В министерстве юстиции половина отношений с бизнесом – это получение выписок, справок. С 1 апреля, надеюсь, 1 млн 600 этих выписок, которые получали ежегодно украинские предприниматели, мы переводим в электронную систему. Не надо никуда ходить, заходишь в интернет, платишь с карточки те же 51 грн, распечатываешь документ", - добавил министр. "Надеюсь, что ко мне в Минюст не будут ходить 1 млн 600 предпринимателей и стоять в очереди. И не будет искушения у регистратора, чтобы кто-то с ним о чем-то договаривался…Мы должны быть правительством убийц регуляций и инструкций. Когда нам это удастся – это будет самая большая победа правительства", - отметил Петренкою. По его словам, системное реформирование, которое сейчас проходит в Украине, беспрецедентно, "потому что реформы никто не делал в том состоянии, в котором сейчас находится страна: во время войны, во время фактически преддефолтного состояния". "Но, я думаю, что с тем духом и желанием, которое сейчас есть у нас в правительстве и, надеюсь, в парламенте, благодаря поддержке украинского народа мы все преодолеем", - выразил надежу министр. По его словам, когда простой украинец почувствует реальные изменения в своей жизни, тогда он сам даст оценку действиям каждого министра и чиновника.