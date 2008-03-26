Тимошенко угрожает назвать фамилии, если саботаж не прекратится

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в стране блокируется приватизация с целью помешать возврату гражданам утраченных сбережений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня перед началом расширенного заседания правительства.

«Сегодня заблокирована честная, прозрачная приватизация, которая приводит настоящих инвесторов, а не украинских коррупционеров, которая дает деньги в бюджет, а не дает деньги отдельной структуре за приватизацию за копейки…”, - сказала премьер. По ее словам, “сегодня приватизация практически доведена до грани срыва по двум причинам: для того чтобы не дать правительству привлечь в бюджет около 9 млрд. грн. и для того чтобы не дать правительству продолжить программу по возврату сбережений».

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что практически все политические силы обещают перед выборами вернуть сбережения, но после завершения избирательной кампании называют это популизмом.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее правительство реально начало возвращать сбережения гражданам, при этом ощущая сопротивление на каждом шагу.

По ее словам, для этого блокировалась работа Ощадбанка, на местах некоторые руководители отделений Ощадбанка, выполняя партийные политические заказы, прекращали выплаты и давали людям справки, где указывалось, что они должны прийти за деньгами в 2009 году. Сейчас начали выплачивать меньше 1000 грн.

«Это - наглый политический саботаж наших правительственных оппонентов. Это - позорная практика игнорирования и разрушения интересов людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если блокирование приватизации не остановится, она будет вынуждена назвать фамилии и обнародовать документы, которыми саботируется приватизация.